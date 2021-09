Reddito di cittadinanza, Giorgetti: “Lo trasformeremo in lavoro di cittadinanza

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, rispondendo stamani ad una domanda sul reddito di cittadinanza a margine del Salone del Mobile ha detto che “Dobbiamo cominciare a ragionare di lavoro di cittadinanza. La costituzione italiana recita che é il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Lo sforzo é di trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza”.



Immediata la risposta di Fico.



“Il reddito di cittadinanza è una misura importantissima per le persone in difficoltà. Il M5S lo difenderà”. E’ stato il commento del presidente della Camera Roberto Fico, presente ad una manifestazione elettorale del M5S nel Rione Sanità, a Napoli “Se ci sono dei miglioramenti da fare – ha aggiunto Fico – si faranno, ma il reddito rimane”.



Ma non si e’ fatta attendere neppure la risposta di Giuseppe Conte.

“Cosa fa il M5s se si cancella il Reddito di cittadinanza? Sarebbe la rottura di un patto di lealtà e di una logica di sostegno e collaborazione: ma il M5s sosterrà il governo dal momento che Draghi ha confermato che condivide la misura”. Ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, a Coffe Break su La7.