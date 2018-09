Che sorpresa la donna

sulla strada polverosa

di Grassera

a raccogliere dai rovi

more mature

Sono per mia nipote

diceva

Non poteva sapere

che anch’io da giovane

ne intrecciavo collane

da donare a ragazze innamorate

Le more lungo le strade

bianche come farina

della mia Isola

lenivano la fatica

all’accaldato viandante

Oggi come ieri esplodono

ai margini del percorso maestro

ma chi ci fa più caso?

da “Il mare in un bicchiere di plastica“, 2015