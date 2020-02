“Il sussurro del diavolo” finalista al “Premio letterario Giorgione Prunola – Città di Castelfranco Veneto”

Ancora una soddisfazione per “Il sussurro del diavolo” ultimo romanzo di Alessandro Pugi, Onda d’Urto edizioni. Il romanzo, è stato scelto, infatti, come uno dei cinque finalisti nella categoria Noir, dalla giuria del premio.

La notizia è stata anticipata con un video, dove gli organizzatori, il comune di Castelfranco Veneto, il Rotary Club, il Lions Club, la casa editrice Panda Edizioni e l’associazione Dentro-Centro, hanno diramato i nomi dei finalisti delle varie categorie in corsa per il premio finale e l’allestimento di una mostra dedicata ai vincitori delle passate edizioni e dei finalisti di questa quinta edizione. Il premio Prunola, si prefigge di scoprire e valorizzare le Opere edite e inedite di qualità, nell’ambito della produzione letteraria italiana.

“In realtà sono un po’ spiazzato dal clamore che il romanzo sta suscitando» commenta Pugi. «Certamente l’argomento trattato è di grande impatto mediatico e culturale, oltre che, purtroppo, sempre attuale. La casa editrice ha fatto un ottimo lavoro così come il mio agente letterario. Non so se il romanzo riuscirà nell’intento di vincere il primo premio, ma già avere una candidatura in tal senso è una dimostrazione di quanto il lavoro svolto sia di buon livello e, probabilmente, di elevato d’interesse istruttivo, rispetto a un argomento tanto delicato. Mi sento di fare un sincero “in bocca al lupo” agli altri scrittori finalisti.”