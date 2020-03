“Un caffe’ con Shakespeare”, la nuova rubrica culturale di Italynews.it

Londra – Da oggi pubblichiamo una nuova rubrica: “Un caffe’ con Shakespeare”.

In questa rubrica desideriamo far conoscere in maniera piu’ approfondita il piu’ grande drammaturgo che sia mai esistito. Lo faremo in maniera dinamica augurandoci di soddisfare i bisogni dei nostri amici ed affezionati lettori.

Inizieremo con un dialogo tra Luigi Cignoni, Stefano Scibilia, Riccardo Cacelli e Saulle Gerevini.

Proprio come se fossimo in un caffe’ letterario.

Anche se saremo distanti fisicamente, siamo, grazie alla cultura e alla voglia di sapere, vicinissimi e con estremo piacere desideriamo condividere con voi il nostro dialogo iniziale e quelli futuri (saranno periodici).

Saulle Gerevini e’ un grande esperto e profondo conoscitore della vita e delle opere di William Shakespeare.

Ha fatto decenni di studi e ritiene che William Shakespeare abbia avuto un ghostwriter e questo autore nascosto sia John Florio.

Seguiteci.

Italynews.it