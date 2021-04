Le poesie del Guardiano del faro

Le poesie contenute in questa raccolta nascono dalla penna del Guardiano del faro: misterioso ed enigmatico personaggio che ha trascorso oltre dieci anni a scrutare il mare, per poi affidare i suoi versi alle onde. Messaggi in bottiglia che Luigi Cignoni ha pazientemente raccolto e selezionato per dar forma a questo libro. Affiorano ricordi d’infanzia e di gioventù, nell’esaltazione di una felice età dell’oro che l’uomo ha vissuto e il cui ricordo è duro a morire.

Infine l’alternarsi delle stagioni, gli affetti più cari e il mare, il grande protagonista di questa raccolta tanto intima quanto capace di colpire la sensibilità di tutti i suoi lettori.

Luigi Cignoni, direttore di “Italinews.it” e giornalista-scrittore è nato all’Isola d’Elba, dove tuttora risiede, collabora con “Il Tirreno” ed è direttore della rivista di storia, cultura e folklore elbano “Lo Scoglio”. Al suo attivo conta oltre una quindicina di titoli già pubblicati.