Carla De Benedictis spiega l’OMEOPATIA

Se chiedi a una persona come funziona l’omeopatia, quali sono i principi che la ispirano, si raccoglieranno informazioni molto incomplete. Eppure è tanta la voglia di sapere e di conoscere concetti un po’ complessi, in parole semplici.

È stata proprio questa brama di conoscere un metodo terapeutico tanto controverso e la necessità che i proprietari di animali sappiano leggere e riferire le varie fasi della guarigione, che l’autrice Carla De Benedictis ha sentito il dovere di spiegare, in parole semplici, come funziona l’Omeopatia.

Ma non solo i principi base, la storia, l’origine dei medicinali ma anche quali sono gli strumenti terapeutici dell’omeopata, cosa armeggia dietro un computer o che ci sarà mai scritto in quell’enorme libro che consultano.

In definitiva come arriva un omeopata alla diagnosi e alla prescrizione di un medicinale omeopatico. Questo percorso è in comune sia per le persone che per gli animali.



E ancora: ma l’Omeopatia può curare gli animali? E Quali?

Come si somministra un medicinale a un coniglio o a una mandria di bovini, a un cavallo o a un gatto di colonia?

Per esempio in pochi sanno che si possono curare i traumi psichici, gli abbandoni, i problemi comportamentali oltre alle dermatiti e alle diarree. Che si possono affrontare malattie definite “incurabili” con grande successo e benessere per l’animale.

Come raccontare tutto ciò?

L’autrice si è fatta aiutare dagli animali, disegnandoli un po’ antropomorfi un po’ no.

Carla De Benedictis ha sentito forte questa spinta dentro di se, tanto da non poter delegare a una matita più artistica il compito: dovevano essere disegnati come li sentiva e li vedeva in prima persona in tanti anni di professione.