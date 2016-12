Si allunga con George Michael l’elenco delle star che il 2016 si è portato via

George Michael è morto. La popstar, che aveva 53 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa di Goring, nell’Oxfordshire. “E’ con grande tristezza che confermiamo che il nostro amato figlio, fratello e amico George è morto serenamente nella sua casa durante le feste di Natale”.

Le 13 stelle che il 2016 ci ha rubato – George Michael è stato trovato morto nel suo letto e il suo manager ha aggiunto che se ne è andato per una insufficienza cardiaca. Secondo la polizia, l’ambulanza accorsa nella proprietà a Goring, nell’Oxfordshire, non ha ha registrato circostanze sospette. Michael, divenuto famoso negli anni ’80 come leader dei Wham! e poi una star mondiale come solista e la vendita di 100 milioni di dischi , nel 2011 aveva avuto un ricovero per polmonite e anche problemi legati alla dipendenza dal crack.