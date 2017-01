Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione a supporto degli sforzi di Russia e Turchia per porre fine alla violenza in Siria e per dare un forte impulso ai negoziati di pace. La risoluzione promossa dalla Russia chiede anche “un rapido, sicuro e senza ostacoli” accesso per fornire aiuti umanitari in tutto il Paese.