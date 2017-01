Rende, successo per la seconda edizione della Befana del Vigile

Cosenza – La neve non è arrivata, ma su Rende ,per la seconda volta, è arrivata la Befana del Vigile. Davanti al Comune di Rende eccola la pedana del vigile urbano circondata da regali che sono stati presi grazie ai numerosi sponsor e le aziende di Rende. Regali per maschietti, femminucce, regali per tanti bambini che sono arrivati in comune con gli occhi sgranati e tanta gioia. Ad attenderli il sindaco di Rende Marcello Manna e, naturalmente, tutto il corpo della polizia municipale di Rende guidato dal comandante Vincenzo Settino. Vigili che non hanno fatto mancare ,per tutta la mattinata, la loro presenza, ma soprattutto vigili che per una giornata hanno diretto alla grande il traffico della solidarietà. Presenti anche i consiglieri comunali del Laboratorio Civico Gaetano Morrone, Rachele Cava, Domenico Ziccarelli e il presidente del consiglio comunale Annamaria Artese. Il sindaco di Rende Marcello Manna ringrazia “tutti quelli che hanno contribuito per la riuscita di una giornata a cui noi teniamo tantissimo. E’ il secondo anno che viene organizzata e spero che il prossimo anno sarà ancora meglio. Vedere questi bambini con gli occhi pieni di felicità è stato veramente un bel vedere e poi questi vigili oggi meritano un grande applauso per l’accoglienza a cittadini che meritano questa e altre belle giornate di festa e serenità”.