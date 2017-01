Doveva essere la festosa kermesse di chiusura di un noto festival di musica elettronica in una delle località turistiche più note della Riviera Maya messicana, invece è diventato un incubo. Gli spari di un solo uomo davanti alla discoteca Blue Parrot di Playa del Carmen, per motivi ancora non chiariti, hanno lasciato un pesante bilancio di 5 morti e 15 feriti.