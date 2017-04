Un cittadino egiziano 43enne è stato espulso per motivi di pericolosità sociale. Già condannato per reati comuni, l’uomo era stato espulso dal territorio nazionale nell’aprile 2013 ma era rientrato, come informa il Viminale, dopo aver ottenuto in maniera fraudolenta un visto dall’ Ambasciata d’Italia in Egitto