E’ un mistero su dove i tre terroristi dell’attacco sul London Bridge abbiano acquistato i coltelli utilizzati per l’attentato. Le armi hanno la lama in ceramica rosa da 30 centimetri, impugnatura avvolta con del nastro adesivo e un cinturino di pelle per tenerlo legato al polso. “Stiamo ancora cercando di scoprire dove abbiano rimediato coltelli così fuori dal comune”, ha ammesso il numero uno dell’anti-terrorismo Dean Haydon. (http://www.adnkronos.com)