Intrappolata nell’edificio in fiamme. Una ragazza residente nel grattacielo di Londra andato a fuoco questa notte, ha raccontato, con una serie di tweet, le sue ora trascorse in quell’inferno e infine la drammatica fuga. Intorno all’una di notte, la giovane ha scritto: “Sono intrappolata in questo palazzo! Non posso lasciare la mia casa perché morirei per il fumo”. (http://www.adnkronos.com)