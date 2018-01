Bristol, brucia il Fry Building dell’Universita’

Londra – Un enorme incendio sta divorando il Fry Building dove ha sede la facoltà di Matematica dell’università di Bristol, nel Sud Ovest dell’Inghilterra. Nell’edificio erano in corso lavori di ammodernamento e l’inaugurazione era prevista per la primavera. Le immagini sono impressionanti:l’edificio è completamente avvolto dalle fiamme che illuminano a giorno la zona. Il fumo sta offuscando Clifton Triangle e Park Street ed è visibile in tutta la città. Chiuse le strade della zona. Evacuati altri palazzi attorno.