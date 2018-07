In Grecia ora divampano le polemiche per quei morti tra le fiamme

In Grecia é il momento del lutto per i roghi in Attica, attorno ad Atene, ma anche delle polemiche sui tagli alla sicurezza per la lotta agli incendi. Il bilancio é salito a 85 vittime accertate, mentre continua la ricerca di dispersi nelle zone devastate e nelle abitazioni devastate dalle fiamme. Sono stati anche arrestati quattro sciacalli. Già ieri le autorità avevano ammesso di temere oltre 100 morti. Sono 11 i feriti ancora in gravi condizioni. 1.218 gli edifici distrutti dalle fiamme, circa la metà di quelli ispezionati dagli ingegneri. (agi.it)