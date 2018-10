C’è anche un passeggero italiano sull’aereo della compagnia Lion Air che si è schiantato in mare pochi minuti dopo la partenza da Giacarta. Il jet, un Boeing 737 Max 8, è precipitato in mare 13 minuti dopo il decollo avvenuto dall’aeroporto della capitale Giacarta. Era diretto a Pangkal Pinang, sull’isola di Bangka, che si trova al largo di Sumatra. Il Boeing 737-800 era decollato alle 6:20 circa ora locale (00:20 in Italia).