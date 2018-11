Theresa May strappa al suo governo il sì alla bozza di accordo con Bruxelles per la Brexit. Un’intesa che prevede l’uscita del Regno Unito non solo dall’Unione Europea ma anche dall’Euratom (Comunità europea dell’energia atomica). Il testo di 585 pagine se approvato dal Parlamento, dovrebbe entrare in vigore il 30 marzo 2019 e prevede protocolli per Irlanda/Nord Irlanda, Gibilterra e le basi aeree a Cipro.