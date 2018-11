“Le forze armate libiche hanno fatto irruzione sulla Nivin, dalle 11.41 non si hanno notizie dei profughi a bordo. Italia e Europa non permettano violenza su persone che lottano per non essere ancora torturate”. E’ l’appello della missione Mediterranea (rilanciato da Sinistra italiana), la nave delle ong che da settimane svolge un servizio di soccorso e assistenza in mare.