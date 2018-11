Stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite, il ‘Patto Globale per la migrazione’ è il primo accordo negoziato intergovernativo per garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali a livello locale, nazionale, regionale e globale che sarà oggetto di una conferenza tra gli stati in programma a Marrakech il 10 e l’11 dicembre.