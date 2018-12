E’ caccia all’uomo in Francia per ritrovare Cherif C., il 29enne sospetto autore dell’attacco di ieri sera in pieno centro a Strasburgo. Il bilancio delle vittime, secondo quanto riferisce la prefettura della regione del Grand Est e del Bas Rhin, รจ di 3 morti, 8 feriti gravi e 5 feriti leggeri.