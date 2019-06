L’ex giocatore della Juventus ed ex presidente della Uefa, Michel Platini, è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta per corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio in Qatar nel 2022. A riferirlo sono diversi media francesi. L’accusa a suo carico è corruzione nell’ambito dell’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar.