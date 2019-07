“Le persone hanno paure, sogni e aspirazioni. L’Europa può dare posti di lavoro, prospettive, stabilità e sicurezza. E sono sicura che l’Europa può farlo: in ogni Paese, il lavoro deve dare di che vivere. Per questo combatterò per un salario minimo in ogni Paese”. Lo dice la candidata presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.