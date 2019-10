“Ritengo che sia il presidente Trump sia il procuratore Barr siano nel giusto. Questa è un’indagine autorizzata sulle origini dell’operazione di spionaggio contro la campagna elettorale a carico di governi stranieri. L’Italia in particolare farebbe bene a cooperare in tal senso”. Lo dice in un’intervista a ‘La Verità’ George Papadopoulos.