L’anno della tanto attesa doppia premiazione per il Nobel per la Letteratura è arrivato. Dopo la vittoria del 2017 di Kazuo Ishiguro, nel 2018, per la nona volta dalla prima assegnazione del premio nel 1901, non è stato assegnato nessun Nobel per la Letteratura. L’assegnazione di quest’anno ha visto come protagonisti Olga Tokarczuk, per il 2018, e Peter Handke, per il 2019.