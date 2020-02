BREXIT: APERTURA SPORTELLO “SETTLED STATUS” PER LE CATEGORIE VULNERABILI

Londra – In occasione della visita del Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri Ricardo Merlo, il Consolato Generale d’Italia a Londra inaugurerà il 19 febbraio uno sportello “Settled Status”: un nuovo strumento che permetterà ai connazionali che hanno meno familiarità con il digitale di accedere gratuitamente alla procedura introdotta dalle Autorità britanniche in materia di immigrazione.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla disponibilità del Comites di Londra, l’associazione “New Europeans” e tutti i Patronati presenti sul territorio (ACLI, INAS, INCA CGIL e ITAL UIL), i quali forniranno personale specializzato che lavorerà nei locali del Consolato Generale.

Lo sportello sarà attivo inizialmente due volte al mese, ma la cadenza potrà variare in base alle necessità della collettività. Per prenotarsi, basterà chiamare il Comites di Londra o inviare loro un’email (brexit@comiteslondra.info), cui seguiranno le informazioni riguardanti i documenti da presentare e le date dei successivi appuntamenti.

Gli ultimi dati forniti dalle Autorità britanniche confermano che circa 291.000 italiani (al 31 dicembre 2019) si sono già registrati all’EU Settlement Scheme; terzo gruppo europeo dopo polacchi e rumeni. L’obiettivo di questo sportello “Settled Status” è di favorire ancor di più la registrazione, soprattutto tra le categorie più vulnerabili (es. anziani, persone con disabilità), illustrando in modo chiaro i vantaggi che ne derivano. È infatti nell’interesse degli stessi connazionali evitare situazioni giuridiche problematiche alla scadenza del 30 giugno 2021, data che il Governo britannico ha posto quale termine ultimo per accedere all’EU Settlement scheme.