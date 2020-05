Portoferraio, si ricominciano le celebrazioni in Duomo

Riprendono, a partire da lunedì 18 maggio, le celebrazioni religiose nel Duomo di Portoferraio. Lo rende noto il parroco, don Sergio Trespi che comunica anche l’orario delle celebrazioni delle sante messe. Da lunedì al sabato il sacerdote officerà alle 18. La domenica e nei giorni festivi le celebrazioni invece saranno due: una al mattino, alle 11 e l’altra alla sera, alle 18. A ogni messa saranno presenti dei volontari del Duomo che guideranno i fedeli nell’osservanza delle disposizioni anti coronavirus. In base al protocollo sottoscritto da Cei e Governo, i fedeli dovranno sistemarsi sulle panche nei punti indicati, a una distanza minima di 1,5 metri l’uno dall’altro (anche nel caso di familiari). Si dovrà sempre indossare la mascherina durante tutto il periodo in cui si svolge l’ufficio sacro e le offerte della colletta andranno messe nelle cassette disposte nella navata. Al termine delle funzioni religiose un volontario della parrocchia farà uscire via via i fedeli, senza creare assembramenti in prossimità delle porte d’ingresso.