La Principessa Hussa Bint Salman.. Presidentessa onoraria dell'Associazione per la responsabilità sociale RIAD, Regno dell’Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Princess Hussa Bint Salman.. The Honorary Chairperson of The Social Responsibility Association

Monument Re perfeziona l’acquisizione di Cattolica Life DAC HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Monument Re ha annunciato in data odierna di aver perfezionato l’acquisizione di Cattolica Life DAC da Cattolica Assicurazioni a seguito dell’autorizzazione della Banca Centrale d’Irlanda (Central Bank of Ireland) e senza obiezioni dall’Autorità monetaria delle Bermuda (Bermuda Monetary Authority). Informazioni su Cattolica Assicurazioni. Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori operatori del settore assicurativo […]

Deenova continua la sua espansione nel mercato dell'automazione della farmacia con la vendita di 7 robot in Francia MILANO--(BUSINESS WIRE)--Deenova ha riferito oggi che la sua recente crescita sul mercato nel 2020 si è protesa senza sosta in Francia, con 7 nuovi contratti per robot ricevuti da Vinci Construction e il Ministero Francese dell Economia e delle finanze, Groupo Ospedaliere di Haute-Saône in Vesoul, e Adef Résidences Association Hopital Nord 92 Villeneuve-la-Garenne nella […]

Aviva Italia sceglie Guidewire InsuranceSuite Cloud MILANO e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Aviva Italia S.p.A., operatore di spicco nel mercato italiano e leader del Regno Unito, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la società che fornisce la piattaforma informatica più utilizzata dalle compagnie di assicurazioni del ramo danni, hanno annunciato oggi che Aviva in Italia ha scelto Guidewire InsuranceSuite Cloud per accelerare l'innovazione, supportare […]