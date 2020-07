Reply riconosciuta come “Representative Vendor” nella Market Guide per Yard Management 2020 di Gartner TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply, grazie alla suite proprietaria di Supply Chain Execution LEA ReplyTM, è fiera di esser stata riconosciuta come “Representative Vendor” nella 2020 Market Guide for Yard Management di Gartner. Secondo Gartner, “i recenti disagi causati dalla pandemia di COVID-19 hanno evidenziato una mancanza di attenzione per il piazzale. Questi disagi hanno causato tempi […]

OCTO Telematics presenta OCTO Smart KeyLess ROMA--(BUSINESS WIRE)--OCTO Telematics ha ampliato la gamma dei servizi offerti per combinare le esigenze di gestione flotte, car sharing e condivisione di automezzi aziendali e per garantire una preparazione completa alla gestione dei processi di autonoleggio, dopo il lockdown dovuto al COVID-19. Originariamente lanciata nel 2017, la tecnologia KeyLess di OCTO è già ampiamente in […]

Pietro Rosa TBM stipula un accordo pluriennale con Boeing per la fornitura di forgiati in titanio MANIAGO, Friuli Venezia Giulia--(BUSINESS WIRE)--Pietro Rosa TBM è lieta di annunciare la sigla di un contratto a lungo termine con Boeing finalizzato alla fornitura di forgiati da utilizzare su vari aeromobili – il 787 Dreamliner e il 777X e 737 MAX. L’accordo interessa una varietà di forgiati in titanio e costituisce il primo contratto a […]

ConTe.it amplia la relazione con Guidewire per migliorare la gestione dei sinistri per i clienti ROMA e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--ConTe.it, brand italiano del Gruppo Admiral specializzato nella vendita di polizze auto e moto online, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma di riferimento per le assicurazioni danni che vogliono innovare e crescere in maniera profittevole, hanno annunciato oggi che ConTe.it ha scelto ulteriori prodotti Guidewire Core e Data. ConTe.it ha […]