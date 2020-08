Roma--(BUSINESS WIRE)--Il gruppo Western Union, leader globale nei servizi di trasferimento di denaro e pagamenti cross-border, ha ampliato il proprio portafoglio prodotti offrendo finanziamenti alla clientela business italiana (PMI) attraverso la banca del gruppo, Western Union International Bank GmbH (WUIB). In qualità di soggetto accreditato presso il Medio Credito Centrale per la concessione di finanziamenti […]

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Una nuova ricerca ha mostrato come, nell'ultimo anno, le prime dieci case automobilistiche sarebbero costrette a sborsare in media il 39,5% del loro fatturato annuo per compensare la loro impronta di carbonio. Il Rapporto sulle emissioni delle automobili ha rilevato come il Gruppo Volkswagen avrebbe dovuto spendere il 70,7% del suo fatturato per compensare […]