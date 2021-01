Regno Unito, terzo lockdown nazionale

Londra – Per far fronte alla nuova impennata esponenziale di casi di Covid registrata in tutto il Regno e alimentata dalle nuove varianti, il Primo Ministro Boris Johnson ha annunciato questa sera in un discorso televisivo al Paese un terzo lockdown nazionale esteso a tutta l’Inghilterra.

Johnson ha definito “allarmante” la variante inglese, più contagiosa “dal 50% al 70%” del precedente ceppo Covid e ha parlato di un aumento dei ricoveri in ospedale del 40% maggiore rispetto alla prima ondata di aprile.

Boris Johnson ha annunciato quindi la chiusura da domani di tutte le scuole dell’Inghilterra, sia elementari che secondarie, e per le prossime settimane delle lezioni esclusivamente online.

Ecco il sommario dei casi in UK

Il grafico della situazione attuale.