Afghanistan: bombe a Kabul

MONZA, Italia, e LONDRA, Regno Unito--(BUSINESS WIRE)--Kube Partners (Kube), una società internazionale di consulenza e applicazioni software che si focalizza sui settori assicurativo e bancario, e Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), la piattaforma su cui assicuratori del ramo danni fanno affidamento per coinvolgere i propri clienti, innovare e crescere in maniera profittevole, hanno annunciato oggi […]