5 motivi che fanno dell’Argentina la destinazione turistica per eccellenza

Il paese continua il suo impegno sul tema della diversità, mettendolo al centro delle politiche statali. L’ospitalità, la sicurezza, il rispetto della pluralità e le leggi promuovono l’inclusione di viaggiatori e viaggiatrici LGBTQ+.

“Quando posso, vado in Argentina. È una meta che offre di tutto, ma che soprattutto tratta meravigliosamente i suoi visitatori. Ho potuto sperimentarlo tutte le volte che l’ho visitata. Il rispetto e il calore sono caratteristiche che puoi trovare ad ogni angolo”, dice Paco, studente di economia di Madrid.

Questa ed altre testimonianze confermano che l’Argentina è una destinazione ideale non solo per il segmento LGBTQ+, ma per tutti i tipi di pubblico e di esigenze. In particolare per il turismo LGBTQ+, presentiamo alcuni elementi che fanno del paese sudamericano un punto di riferimento assoluto:

È uno dei paesi latino-americani dove le persone LGBTQ+ sono maggiormente tutelate dal punto di vista legislativo. L’Argentina si classifica nelle prime posizioni del Gay Travel Index 2020, un indice elaborato ogni anno dalla guida turistica Spartacus, che riporta le destinazioni che offrono la massima sicurezza ai turisti LGBTQ+.

La prima crociera esclusiva per la comunità LGBTQ+ in Argentina salperà nel 2022. Un viaggio dall’Argentina con destinazione in Antartide, su una crociera 100% LGBTQ+, la cui partenza è prevista da Ushuaia il 6 dicembre.

Attività specifiche rivolte alla comunità LGBTQ+, come eventi culturali, sportivi, artistici e sui diritti umani. Tra queste, ricordiamo la Vendemmia per tutt*, un festival di interesse turistico nazionale e uno degli spettacoli più importanti nel calendario della vendemmia di Mendoza. O ancora, eventi come la Settimana della Diversità di Chubut, i Giochi Nazionali da Spiaggia LGBTQ+, il Gay Pride di Buenos Aires o la Primavera Diversa, che offre attività artistiche, sport, gastronomia e natura per il divertimento di tutti.

Buenos Aires, scelta dal turismo LGBTQ+ per la sua vita notturna, la sua gastronomia e la sua gente. Un’offerta ampia che mette in evidenza l’attrattività della capitale per questo gruppo, con le sue proposte culturali, artistiche e sociali, ed eventi come il Festival Internazionale del Tango Queer, che è a sua volta un’occasione per visitare spazi emblematici di grande tradizione. Inoltre, nel novembre di quest’anno, Buenos Aires ospiterà, per la prima volta fuori dall’emisfero settentrionale, i giochi LGBTQ+ 2021.

10 agosto: Giornata internazionale del turismo LGBTQ+. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità mondiale sull’impatto positivo del gruppo LGBTQ+ sul settore turistico, e sull’importanza di rendere il turismo più inclusivo. Quest’evento, promosso dalla Camera di Commercio LGBTQ+ argentina, è stato celebrato per la prima volta nel 2020, con l’adesione di più di 30 paesi e con oltre tre milioni e mezzo di post pubblicati sulle reti sociali in 9 lingue, nel ricordo dei pionieri e delle pioniere che hanno reso possibile il turismo inclusivo così come lo conosciamo oggi.