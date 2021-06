E’ morta Miriam Segato, l’italiana di 31 anni investita a Parigi da due ragazze in monopattino elettrico, mentre passeggiava sulle rive della Senna: le due sono fuggite senza neppure soccorrerla e sono ricercate. La vittima, toscana di Capalbio, era stata ricoverata in ospedale in prognosi riservata. (Tgcom)