MILAN--(BUSINESS WIRE)--Credorax, fornitore leader di pagamenti smart e banca acquirer per esercenti, ha annunciato il lancio di una soluzione all'avanguardia per la prevenzione dei chargeback, rafforzando il livello di protezione contro le frodi e la mitigazione dei chargeback . La Prevenzione Chargeback di Credorax segna una partnership storica con Ethoca (di proprietà di Mastercard), il […]

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply ha annunciato oggi che è stata riconosciuta per il secondo anno consecutivo da Gartner tra i Visionari nel Magic Quadrant per i Sistemi di Gestione del Magazzino. Gartner definisce un sistema di gestione di magazzino (WMS) come “un’applicazione software che aiuta (le aziende) nella gestione e nell’ottimizzazione dell’esecuzione delle operazioni di un […]