Sospiro di sollievo per i risparmatori del Mps. Il governo salva la banca di Siena e apre l’ombrello pubblico anche per le altre banche in difficoltà che lo richiederanno. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera all’atteso decreto ‘salva-risparmio’ con lo scudo pubblico da 20 miliardi e un meccanismo per tutelare al 100% la clientela retail del Monte.