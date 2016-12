Pronta la dichiarazione di successione con un click

Sbarca in rete il software per effettuare le successioni con un click. Dal 23 gennaio 2017, si legge in una nota dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti potranno presentare la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali direttamente online. Per farlo, si potrà utilizzare l’applicativo disponibile sul sito internet dell’Agenzia, installare sulla propria postazione di lavoro il software di compilazione, compilare il file, allegare i documenti, salvare, accedere ai servizi telematici ed inviare.