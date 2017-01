Il ministero della P.a. vuole imprimere un’accelerazione alla riforma targata Madia. Dopo la sentenza della Consulta che ha colpito tre decreti (‘taglia partecipate’, ‘licenziamenti lampo per furbetti’ e riordino della dirigenza sanitaria) si punta a venire a capo delle correzioni in settimana, mettendo le basi per l’intesa con le Regioni.