Sei tra coloro che devono utilizzare il modello F24 per pagare il canone della tv 2017? La scadenza per gli abbonati è il 31 gennaio e il codice tributo da indicare è TVRI. Si può pagare in un’unica soluzione, in due rate semestrali (entro il 31 gennaio e il 31 luglio) oppure in 4 rate (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre).