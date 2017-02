Che le operazioni finanziarie siano sempre più guidate da algoritmi e sempre meno da trader in carne ossa è già evidente da anni. Per un essere umano non è possibile seguire 24 ore su 24 le variabili che influenzano il valore in borsa di un titolo, e solo l’informatica consente di gestire gli spostamenti di denaro più ingenti, che, se non vengono preprogrammati, richiedono una serie di singole operazioni da gestire una per una.