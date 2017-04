Nel 2016 il rapporto deficit/pil è sceso al 2,4%, in miglioramento di 0,3 punti percentuali rispetto al 2015. Lo rende noto l’Istat in un comunicato. L’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil nel quarto trimestre del 2016 è stato pari al 2,3%, stabile rispetto al corrispondente trimestre del 2015.