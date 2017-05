Vi diciamo come in un anno spegneremo circa 142mila slot machines

Entro l’anno le slot machines spariranno dai ristoranti, dai circoli privati e dagli esercizi commerciali ed entro tre anni dai bar e dalle tabaccherie che non otterranno una specifica certificazione. Sarà possibile giocare sono in locali posti a non meno di 150 metri da scuole, edifici di culto e Sert e dotati di precise caratteristiche. Sono alcuni dei punti principali del documento presentato giovedì agli Enti locali in Conferenza Unificata dal sottosegretario all’Economia, Pierpaolo Baretta. (Agi.it)