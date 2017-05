Hanno visitato musei, fatto shopping e anche imparato come si preparano le orecchiette alle cime di rapa o come va fatto il soffritto. A Bari, oltre ai big mondiali dell’economia riuniti per il G7, le vere protagoniste sono state le mogli dei governatori delle banche centrali e dei ministri che ieri, per l’ultimo giorno del summit pugliese, hanno visitato la città vecchia.