“Via il 25% dei manager”, commissario Alitalia scrive ai dipendenti

“Care colleghe, cari colleghi, è passato poco più di un mese dalla gestione commissariale e anche a nome dei miei colleghi Laghi e Paleari mi fa piacere aggiornarvi sulla nostra attività”. Inizia così la lunga mail inviata dal commissario di Alitalia, Luigi Gubitosi, ai dipendenti della compagnia aerea, per fare il punto sulle prossime mosse del gruppo. Nella lettera- in possesso dell’AdnKronos – il commissario mette in risalto alcuni aspetti chiave, come la crescita dei ricavi di Alitalia, saliti a 250 milioni nel mese di maggio (lo scorso anno erano 240), l’aumento delle prenotazioni “dopo aver subito una brusca caduta nella prima metà del mese”. E soprattutto i tagli, che andranno avanti senza sosta: “Il 25% del management è stato o sarà avvicendato entro fine giugno” scrive Gubitosi. (http://www.adnkronos.com)