Da oggi 15 giugno nell’Ue il roaming sarà un ricordo, almeno per chi viaggia ‘periodicamente’ negli altri Paesi dell’Unione europea: entra in vigore il nuovo regime ‘Roam like at home’ voluto dalle istituzioni europee per rilanciare l’Ue, facendo in modo che abbia ricadute tangibili sulla vita dei cittadini.