Ema, chi ha tradito l’Italia

A condizionare l’esito della gara, trasformata in lotteria, è stata senza dubbio la decisione della Slovacchia di astenersi, portando il numero dei votanti a una cifra pari, 26, anziché 27. Il gran rifiuto degli slovacchi è arrivato dopo che, al primo turno della votazione per l’Ema, la loro candidata Bratislava è arrivata quarta, con 15 punti, dietro Milano, prima con 25 punti, e Amsterdam e Copenhagen, a pari merito con 20 punti ciascuna. A fare più male è stato però lo sgarbo della Spagna che, secondo i calcoli, dopo aver visto sfumare la candidatura di Barcellona, non avrebbe votato per l’Italia. “Ho sentito Gentiloni – attacca il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni – che era molto arrabbiato” perché “dice che la Spagna ha votato per Amsterdam. Le rivalità, le ripicche – aggiunge – prevalgono sulla strategia. Peccato”. (www.adnkronos.com)