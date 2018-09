“I segreti per investire con l’oro. Tutti gli strumenti per operare sul metallo giallo” di Carlo Alberto De Casa

Un libro per far conoscere gli investimenti in oro

Londra – Il cuore della City londinese pulsa da secoli per la finanza mondiale.

Bank e’ il secondo crocevia internazionale (dopo New York) di scambi finanziari, tra cui di metalli preziosi

Tra cui quello che tutti sognano di avere: l’oro.

In questa città’ molto piovigginosa ma bellissima in ogni suo aspetto Carlo Alberto De Casa, saluzzese classe 1986, Chief Analyst presso il broker ActivTrades, ci ha regalato il suo secondo libro sull’oro che crediamo sia utilissimo, ma sopratutto necessario per tutti coloro che su quel metallo prezioso intendono investire o lo hanno già’ fatto: “I segreti per investire con l’oro. Tutti gli strumenti per operare sul metallo giallo“.

Il libro che vi presentiamo oggi e’ in grado di darvi le risposte a queste domande: quanto vale l’oro della Banca d’Italia? Cosa capitava nelle segretissime aste del London Gold Fixing: i prezzi dell’oro erano realmente manipolati dalle banche d’affari? C’è qualche somiglianza fra oro e bitcoin?

Questo volume, preceduto dalla prefazione di Mario Deaglio, costituisce una guida fondamentale per chi si avvicina al trading sull’oro e sulle materie prime, ma anche per chi vuole capire le dinamiche (e gli intrighi) che ruotano attorno al metallo giallo.

L’autore parte dalle principali vicende storiche legate all’oro, analizzando il boom dei primi anni Duemila, che portò il suo prezzo a decuplicare. Sono poi spiegate nel dettaglio le dinamiche del crollo 2013-2015 e la ripresa degli ultimi anni. Il testo contiene inoltre un’analisi dettagliata relativa alla composizione della domanda e dell’offerta mondiale di oro.

Il lettore può così individuare in modo oggettivo i principali fattori che incidono sull’andamento del prezzo. Vengono infine presentati i vari strumenti finanziari che possono essere utilizzati dai trader per investire sull’oro (sia fisico che cartaceo) con un approfondimento circa la sua importanza all’interno di un portafoglio finanziario moderno.

L’AUTORE

Carlo Alberto De Casa è Chief Analyst presso il broker ActivTrades. Dal 2013 cura per il quotidiano La Stampa la rubrica “La Settimana dei Cambi”.

Collabora da anni con la rivista economica Quadrante Futuro e ha partecipato, con il Centro di Ricerca Luigi Einaudi, alla stesura del XVII Rapporto annuale sull’Economia.

Ha lavorato a Londra per Bloomberg, per poi approdare al broker ActivTrades, specializzandosi sul mercato valutario e delle materie prime.

È ospite del canale televisivo economico Class Cnbc, collabora con le redazioni economiche di Milano Finanza, Repubblica e Corriere della Sera.

Più volte intervistato da Canale 5, TGCOM24 e da Radio Rai (sia in merito ai mercati finanziari sia alla Brexit, di cui ha seguito gli sviluppi da Londra), oltre che da alcune riviste finanziarie tedesche come Die Welt, Der Aktionär e Börse am Sonntag come analista sui mercati delle valute e delle commodities, collabora anche con Reuters e con i principali quotidiani del Regno Unito.

ECCO DOVE ACQUISTARLO

Riccardo Cacelli