Londra – A settembre le esportazioni verso i Paesi extra Ue segnano un calo del 3,7% rispetto ad agosto e del 3,1% su base annua. Lo comunica l’Istat. In crescita,invece le importazioni, che segnano +4,1% su base mensile e una crescita pari al 17,5% su base annua (+21,8% il dato corretto per gli effetti di calendario). Il surplus commerciale,sempre a settembre 2018, è stimato pari a +79 milioni, in forte diminuzione rispetto ai +3.521 milioni del settembre 2017.