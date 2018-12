Manovra Economica: Dombrovskis: “La strategia del Governo italiano non sembra funzionare”

Londra – Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha detto che: “La strategia del Governo italiano non sembra funzionare ed è importante che la cambino perche’ nonostante sia pensata per essere uno stimolo e facilitare la crescita, invece questa non si sta materializzando mentre c’è un aumento considerevole dei rendimenti che comincia a pesare sull’economia reale”.

Intanto nel “Landing the Plane” di Goldman Sachs nonostante conferma la stima di una crescita italiana ferma allo 0,4% il prossimo anno contro l’1% del consensus delle analisi, si legge che l’Italia è fra i rischi che potrebbero complicare più del previsto lo scenario di mercato europeo nel 2019, con “la crisi di bilancio che rimane irrisolta e l’economia italiana che ci aspettiamo ‘flirterà’ con la recessione all’inizio del prossimo anno”. nel quale conferma la stima di una crescita italiana ferma allo 0,4% il prossimo anno contro l’1% del consensus delle analisi.