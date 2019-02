Gruppo Tempocasa: 9.306 compravendite nel 2018, +31% in 3 anni. Tempi medi di vendita ridotti a 78 giorni.

Focus territori

TempoReport 2018 presenta un approfondimento mirato sull’andamento del mercato immobiliare, raccolto dall’esperienza del network sul territorio, sulle regioni di Lombardia, Piemonte, Emilia- Romagna, Lazio e Campania.

Lombardia

La Lombardia è il centro focale del Gruppo Tempocasa, la regione dove si concentrano il maggior numero di punti vendita e di consulenti. Nel 2018 le agenzie operative sul territorio sono arrivate a quota 187, 46 in più rispetto a due anni prima e hanno messo a segno 4.379 compravendite, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente.

Un dato significativo è costituito dall’esplosione della domanda: nel 2018 sono state infatti raccolte 84.514 richieste di immobili per acquisto, il 75% in più rispetto al 2016. Sul versante dell’offerta, si è passati dalle 13.272 proposte del 2017 alle 8.697 del 2018 in linea con il trend nazionale che vede una rotazione più rapida degli immobili sul mercato.

Piemonte

In Piemonte un mercato sempre più vivace ha visto un incremento dei punti vendita, con l’apertura di 17 nuove filiali dal 2016 (da 31 nel 2016 a 48 del 2018), una domanda sostenuta (18.510 richieste solo nel 2018, media mensile di circa 36 per singola agenzia) e offerta in leggero calo, in linea con il trend nazionale.

Dal 2017 al 2018 la regione ha registrato un aumento delle compravendite, che hanno toccato quota 1.452 rispetto alle 1.218 del 2017 e alle poco più di mille di tre anni fa. In particolare, a Torino la crescita si è attestata intorno al 10%. Infine, nel capoluogo piemontese si è registrata la riqualificazione di diverse zone, come quella di San Salvario e la tenuta dei prezzi di quartieri qualificati come la collina e la Gran Madre; nel resto della città c’è stato un leggero calo dei valori.

Emilia-Romagna

Cresce anche in Emilia-Romagna la presenza del Gruppo Tempocasa con 66 filiali rispetto alle 50 del 2016. Anche in questa regione si è assistito ad una robusta crescita della domanda: sono state raccolte infatti 27.192 richieste rispetto alle 19.994 del 2017.

Il dato più significativo è sulle vendite, che dalle 1.163 del 2016 passano alle 1.506 del 2017 e infine alle 2.139 del 2018. Oltre il 50% delle compravendite della regione della rete Tempocasa è stato effettuato a Bologna.