Nasce DigIT, la piattaforma che «incrocia» Pmi e marketplace

In Lombardia esporta – anche online – un’azienda su 3. In Italia, però, le aziende con almeno 10 addetti che fanno e-commerce sono appena l’11% del totale. Meno della metà che in Germania, Olanda, ma anche in Slovenia. Con lo spirito di colmare questo gap nasce DigIT Export (www.digitexport.it), la piattaforma online – realizzata da Promos Italia (la nuova struttura del sistema camerale italiano a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese), l’Osservatorio Export Digitale del Politecnico di Milano e Netcomm – che ha l’obiettivo di assistere e formare le imprese di tutta Italia nell’utilizzo del digitale a supporto dell’export. Ma anche e soprattutto di aiutare le imprese, in base ai mercati e ai loro prodotti di riferimento, a trovare il giusto marketplace. (Il Sole 24 Ore)